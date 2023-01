En solo ocho pasos podrá recargar su tarjeta Cívica por internet

La empresa de transporte dio a conocer cómo funcionarán las transacciones para este sistema de pago del Metro de Medellín.

En un comunicado, dijo que “esta nueva alternativa responde a una necesidad que los viajeros le venían expresando al Metro para que diversificara las opciones de recarga de la tarjeta y se pudieran realizar desde el lugar y en el momento en el que los usuarios lo necesitaran”.

Y aclaró que el usuario solo podrá realizar recargas desde 5 mil hasta 99 mil pesos en su tarjeta Cívica personalizada.

Esto es lo que debe hacer:

1 Ingrese a la página web metro www.metrodemedellin.gov.co

2 Dé clic sobre el link que lo lleva a la aplicación de Cívica Transaccional

3 Ingresa a la plataforma con su usuario y clave. Si aún no los tiene, debe realizar el procedimiento para obtenerlos a través de la opción Usuarios no registrados.

4 Si no tiene correo electrónico registrado, deberá llamar a la línea Hola Metro 4449598 para hacerlo.

5 Cuando el usuario ya esté en la plataforma, activará la opción en el menú para la Recarga Virtual.

6 En este proceso deberá asociar el número de la tarjeta Cívica con su cuenta bancaria, validar los protocolos de seguridad que se tienen con el sistema PSE y cerrar la transacción.

7 Cuando reciba la confirmación de la recarga en su correo electrónico, el viajero quedará con un saldo por validar en la tarjeta.

8 Para activar este saldo, el viajero dispone de cualquiera de los más de 1.200 puntos de recarga externa distribuidos en el área metropolitana, todas las máquinas de recarga con las que cuenta el sistema, las máquinas lectoras de saldo y los puntos de venta en cada estación.