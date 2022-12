En un apartamento de El Poblado fallece mujer durante procedimiento estético

En menos de 10 días en el Valle de Aburrá han muerto tres mujeres en procedimientos estéticos. La última víctima fue Marta Cecilia López, de 64 años, quien falleció en durante una intervención facial que le realizaban en el edificio Fontana, del barrio El Poblado.

El concejal Bernardo Alejandro Guerra, así lo denunció en su cuenta de Twitter:

Edificio Fontana Apto 303 Transv Inferior con 7A Barrio El Poblado muere 8ba mujer q se realizaba procedimiento estético @saludmedellin — Bernardo Alejandro (@BernardoAGuerra) July 4, 2016

Guerra recordó, que no es permitido realizar este tipo de procedimientos en apartamentos o casas, ubicadas en zonas residenciales y que por ende no están adaptadas con los equipos médicos necesarios ni cumplen con la normatividad exigida para este tipo de procedimientos por ley, ya que como en el caso de Martha ante un paro cardiaco no tenían como atenderla.

En lo corrido del año, esta es la octava mujer que fallece en el Valle de Aburrá durante procedimientos estéticos, y la tercera en los últimos 10 días.

