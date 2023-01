En una 'papa caliente' se volvió el proceso del excongresista Luis Alfredo Ramos

Un magistrado de la Corte Suprema de Justicia afirma que este proceso debe tomar más tiempo para emitir un fallo.

Al excongresista Luis Alfredo Ramos, y quien también es exalcalde de Medellín, es investigado por presuntos nexos con paramilitarismo.

La defensa del exsenador llamó la atención sobre un cambio de postura del alto tribunal cuyo ponente es el magistrado Eyder Patiño.

“No entendemos cómo lleva más de 14 meses un negocio en poder del magistrado ponente y no ha presentado el documento respectivo para ponerle fin a un proceso”, manifestó Dagoberto Charry, abogado defensor.

En este caso el ‘Florero de Llorente’ es la ley de la doble instancia para los congresistas.

Según un experto, en la actualidad, la ley no se aplica.

Francisco Bernate, conjuez de la Corte Suprema de Justicia, afirma que “mientras no estén posesionados los magistrados de instrucción y de primera instancia, los juicios seguirán teniendo una única instancia. Mientras que, cuando ya estén sentados los nueve nuevos magistrados, ahí sí podrá operar la doble instancia”.

En ningún momento fui extorsionado, mi proceso fue limpio: Luis...