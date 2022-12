En una vereda convivieron tres días con un cadáver sin que nadie lo advirtiera

Fotoilustración

Las sospechas de un posible crimen en la vereda Patio Bonito del corregimiento de Altavista, al suroccidente de Medellín, se confirmaron tres días después de que residentes de esta zona rural notificaran a las autoridades de una serie de disparos en las horas de la noche del pasado lunes.

Al lugar, un camino inclinado y sin pavimentar rodeado de bosque, llegó el cuadrante de la Policía y tras una inspección pudo hallar una motocicleta y dos cascos, además de, según el reporte de seguridad de la Alcaldía, un charco de sangre.

Tres días después, el pasado miércoles 12 de octubre, la policía encontró, a eso de las 9:50 de la mañana, el cuerpo semienterrado de un hombre al lado de una quebrada, a pocos metros de la vía principal de la vereda.

La inspección judicial pudo establecer que se trataba de un trabajador de oficios varios, el cual presentaba dos heridas en el cuello ocasionadas por arma de fuego y nueve en la espalda producidas con arma blanca.

Poco después se confirmó que se trataba de Julián Estaban Laverde Londoño, de 28 años.

Según manifestó la hermana de Julián Esteban, este había salido hacia Belén Altavista el día lunes y desde ese momento no sabía nada de él.

La víctima tenía dos anotaciones como indiciado en el SPOA: por el delito de violencia intrafamiliar e indiciado por el delito de homicidio, según el Reporte de Seguridad de la Alcaldía de Medellín.

Se desconocen los móviles de este crimen.

La violencia en Altavista

El corregimiento de Altavista es uno de los más golpeados por la violencia y el desplazamiento. Según el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, allí operan tres combos, Los Chivos, Mano de Dios y Los Pájaros.

En los últimos días, el defensor de Derecho Humanos de Altavista, Julio Rengifo, denunció que seis familias salieron desplazadas en las últimas horas de este poblado, debido a que grupos delincuenciales quieren reclutar a menores en sus filas.

Rengifo afirmó que “en la parte alta de Altavista, en los sectores de Manzanares, La Perla, San Francisco y La Esperanza, la bacrim del Clan del Golfo, con alias ‘Diego’, quiere reclutar jóvenes”.

Según el líder cívico, ocho jóvenes, entre ellos cuatro menores de edad, habrían sido amenazados de muerte por no hacer caso a las órdenes de un supuesto cabecilla.

Por su parte, el secretario de seguridad de Medellín, Gustavo Villegas, manifestó que las autoridades ya hacen presencia en el lugar para proteger a las familias.

A mediados de julio pasado, Federico Gutiérrez le ordenó a la Policía desarticular tres bandas en Altavista.

El alcalde anunció que para desarticular estas bandas criminales se ofrecerán recompensas, para lo cual se abrirán líneas seguras de comunicación para que la comunidad pueda denunciar con la confianza necesaria.

“Lo que les molesta a las estructuras criminales es que van perdiendo control en los territorios. A ellas no les importa la comunidad, les importa sus dineros de extorsión, de microtráfico, sus rentas ilegales, acabar con la juventud y con los niños”, manifestó el alcalde en su momento.

