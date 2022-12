En vereda de Medellín la brisa apesta debido a empresa que trata residuos orgánicos, dicen moradores

Esta situación la viven desde hace poco más de tres años. Denuncian incluso que muchos niños se han enfermado por mala calidad del aire.

La empresa a la que los habitantes de la vereda El Salado denuncian se llama Biociclo y trata residuos orgánicos.

A los fuertes y malos olores se suma que, afirma la comunidad, hay contaminación auditiva y visual.

No solo los niños de la zona se han visto enfermos por esta situación, los comerciantes afirman que muchos tuvieron que cerrar sus ventas porque a sus clientes no les gusta comer con los olores que desprende la empresa.

A esto se suma que las peticiones de la comunidad a la Alcaldía de Medellín para que les resuelva esta situación no han sido escuchadas, por lo que varias familias han tenido que salir de El Salado.