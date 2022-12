En video: Policía ‘capturó’ a la Mona, una perrita que habría mordido a un uniformado

Injusto y absurdo, así califican los pobladores del barrio Pallavecine, en San Antonio de Prado, el hecho.

Según los uniformados, la decisión se tomó luego de que hace un par de días la canina, que presta servicios comunitarios, al paso de una patrulla ladró y mordió a un policía, caso que ya se había registrado hace 3 meses.

En un video suministrado por la comunidad, se puede escuchar cuando un policía le informa a la dueña de la Mona, al momento de su arresto: “Están diciendo que la moto le fastidia a la perra, que prefieren entonces a la perra. Nos la llevamos a usted (la dueña) también con la perra”.



Diana González, dueña de la Mona, manifestó que los uniformados no tuvieron en cuenta que Mona está al día con sus vacunas, está esterilizada y cuenta con chip de identificación.

En el operativo de arresto, vecinos y amigos de esta canina querían impedir su detención, pero finalmente accedieron a que se la llevaran con la promesa de que se la iban a devolver en la tarde del pasado 31 mayo.

Mona fue trasladada en una patrulla, primero, a la Casa de Gobierno de este corregimiento de Medellín y luego al Centro de Bienestar La Perla, en donde fue sometida a una serie de exámenes para comprobar que, en efecto, Mona no representa un peligro para la comunidad.

Mona lleva conviviendo en este barrio hace 10 años y, según sus amigos, no tiene antecedentes por agresividad.



Diego Marín, subintendente de la Policía Ambiental, manifestó que los dueños de los caninos son los responsables de los actos de sus mascotas, por lo que le pide a la comunidad mayor cuidado con ellos.

La Ley de Animales estipula sanciones económicas y hasta 38 meses de cárcel para quienes no responden por las actuaciones de sus mascotas.

Mona ya está de vuelta al seno de su hogar.