En video quedaron registrados ataques a agentes de tránsito en Medellín y San Rafael

Uno de los funcionarios fue lesionado con un cuchillo. En la capital antioqueña buscan a infractor que iba sin papeles y con la placa adulterada.

A través de redes sociales se hicieron virales dos videos en los que quedó en evidencia la agresión de la que fueron víctimas agentes de tránsito en Medellín y en el municipio de San Rafael, oriente antioqueño, por parte de conductores infractores.

En Medellín, según Mario Ramírez, subsecretario de Movilidad, el hecho ocurrió en un puesto de control en el sector conocido como puente del Mico, cerca del Terminal de Transportes del Norte, cuando un motociclista golpeó a un funcionario y agredió verbalmente a una agente.

“Tenemos que aclarar que la agresión fue por parte del ciudadano a la autoridad y no viceversa como se pretende mostrar en este video”, indicó Ramírez a Noticias Telemedellín.

El subsecretario explicó que el agresor fue requerido en el puesto de control cuando se movilizaba con una mujer, pero no portaba ningún documento válido para la autoridad.

“Ni la licencia de conducción, ni Soat, ni revisión técnico mecánica, solo tiene un papel donde dice haber comprado la moto, una promesa de compraventa que no es válida y no podemos tener certeza de que la persona que figura en la misma sea él porque no tiene ningún otro documento que lo respalde”, agregó el funcionario.

Por esa razón, se le informó al hombre que la motocicleta debe ser inmovilizada, lo que desencadenó su agresiva reacción.

En el video se puede observar que el infractor sale corriendo y busca huir en un taxi.

Ramírez agregó que se encontró otra anomalía, “la placa fue adulterada con betún color negro para pasar por otra numeración”.

El subsecretario indicó que el hombre afronta varios problemas penales que están siendo investigados por la Fiscalía y por parte de la Sijín de automotores, “que revisará el vehículo para tener mayor información de este”.

Agente agredido con cuchillo en San Rafael

En otro caso que se presentó en el municipio de San Rafel, oriente antioqueño, fue capturado un hombre que agredió a un agente con un cuchillo.

El funcionario lesionado explicó a MiOriente que le había impuesto un comparendo al ciudadano por movilizarse sin casco, pero horas después volvió a encontrárselo y lo intentó agredir con un cuchillo por lo que el agente tomó una varilla para defenderse.

Los hechos también quedaron registrados en un video en el que se escucha a los testigos gritarle al agente “no se rebaje”. El funcionario sufrió dos cortadas, una en su cuello y otra en la mano.

El agresor fue capturado luego de los hechos y trasladado al municipio de Marinilla para el proceso de legalización.