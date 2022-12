En video quedó agresión de un Policía a hombres en el centro de Medellín

Una cámara captó el momento en el que un uniformado le da un cabezazo a un joven y luego un golpe en su cara.

El afectado asegura que, antes de ser golpeado, le hizo un reclamo a la patrulla del cuadrante por la agresividad con la que requisaban a otro joven del sector.

“Yo le dije que por qué hacían eso y me dijo que dejara de ser metido y me pegó una palmada en la cara que me vació inmediatamente en sangre. Después me pegó un cabezazo con el casco puesto”, dijo el afectado.

El hecho se registró en el centro de Medellín. Las imágenes, además, dan cuenta de la discusión entre los cuatro uniformados y los agredidos.

Óscar Giraldo, uno de los afectados, afirmó que “nos esposaron a los tres. Luego llegó otra patrulla, pidieron refuerzos y empezaron a agredirnos físicamente a todos”.

La Policía ya investiga el hecho. Sin embargo, advirtió que los uniformados llegaron al lugar ante el llamado de la comunidad que denunció que en el lugar estaban consumiendo alucinógenos.

El general José Acevedo, comandante de la Policía del Valle de Aburrá, manifestó que, en efecto, “ese no es el procedimiento policial, por lo que los policías están siendo investigados, penal y disciplinariamente”.

Los afectados dijeron que denunciarán lo ocurrido ante los organismos competentes.