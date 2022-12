En video quedó operativo que acorraló en su madriguera a alias ‘El Diablo’

Foto: William Alberto Duque Ciro, alias ‘El Diablo’ fue capturado en el barrio El Pesebre.

Coordinados por agentes expertos en seguridad y rastreo, un grupo de hombres fuertemente armados dieron captura a quien sería el cerebro de la más grande red criminal que delinque en las comunas de Castilla y Robledo, en el noroccidente de Medellín.

Se trata de William Alberto Duque Ciro, alias ‘El Diablo’ (foto), por quien la alcaldía estaba ofreciendo 50 millones de pesos, y quien daría órdenes a los hombres que integran la banda conocida como Córdoba.

El operativo se desarrolló en la madrugada de este lunes 5 de septiembre, en medio de la lluvia, en el barrio El Pesebre, sector compuesto por estrechas calles conectadas por escaleras.



Hasta una pequeña casa llegaron los agentes y tras derribar la puerta dieron captura a ‘El Diablo’. No se presentó ningún enfrentamiento.

En la vivienda se logró encontrar, entre otras cosas, tres pistolas y abundantes balas.

Según el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, este hombre tendría una disputa con alias ‘Gordo Arepas’, pelea que ha generado once homicidios en el sector en lo que va del año.

“Yo quiero darle gracias a la ciudadanía porque la información fue fundamental. El mensaje es que si actuamos todos juntos vamos a dar mejores resultados. Es que no debe haber zonas vedadas para la institucionalidad”, manifestó el alcalde de Medellín.

Alias ‘El Diablo’ no solo tiene orden de captura por los asesinatos registrados en Castilla y Robledo, sino también por muertes sucedidas en años anteriores, entre ellas las de dos agentes de policía.

Los siguientes objetivo de la policía son Milton Fernández López Marín, alias ‘El pecoso’; y Jonathan Stuart Buriticá Gil, alias ‘Gordo Arepas’, quienes junto a ‘El Diablo’, ambicionan tener el control de las rentas ilegales, como lo son la extorsión a los comerciantes y el microtráfico.

Por estos hombres hay una recompensa de 50 millones de pesos por quien suministre información para su captura.

Federico Gutiérrez manifestó su preocupación por el número de homicidios que está dejando la disputa entre bandas, ya que el 47 por ciento de los homicidios de este año (349 en total) se deben a diferencias entre grupos.