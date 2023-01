En video quedó registrado atentado a bala en un billar, al sicario 'le pagaron' con la misma moneda

Dos policías reaccionaron al ataque de los delincuentes contra un hombre, a quien le dispararon por no pagar extorsión.

Desde una motocicleta, uno de los agresores dispara, hiriendo en varias oportunidades a un comerciante del barrio Belén, en Medellín.

La víctima cae al suelo, mal herido, mientras familiares y amigos, desesperados, buscan auxilio. El ataque estaría relacionado con extorsión.

“Debido a que el ciudadano no accedía a unas pretensiones de extorsión, trataron de asesinarlo. Esta persona es propietaria de un establecimiento público en el barrio Belén y sale herida, pero afortunadamente fuera de peligro”, relata el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía del Valle de Aburrá.

Lo que no notaron los agresores fue la presencia de dos policías, quienes de inmediato reaccionaron al ataque disparando. El delincuente que llevaba el arma fue abatido.

“Se presenta un intercambio de disparos donde la persona que directamente dispara contra este ciudadano es herido y trasladado hasta un centro médico donde fallece; es un ciudadano de 30 años que tiene antecedentes del 2010 por homicidio y tiene porte ilegal”, narra el comandante.

La policía logró también la captura de quien conducía la motocicleta y resultó herido. El comerciante fue trasladado a un centro asistencial donde se recupera.