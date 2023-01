En video quedó registrado atraco a mano armada a pasajeros y conductor de un bus en Medellín

Dos hechos de inseguridad se registraron el sábado cuando pasajeros de dos buses de servicio público fueron intimidados y les quitaros sus pertenencias.

El conductor de la ruta Robledo quien no quiso revelar su identidad por seguridad, señaló que fueron atacados por dos hombres en el barrio Sevilla, en el centro de Medellín cuando estos ingresaron al vehículo de servicio público con armas de fuego para intimidar lo a él y sus pasajeros.

“Llegó hasta allá, me pidió la plata, me trató pues con palabras soeces, comenzó a darle golpes a la cámara, empezó a amenazar a todo mundo”, manifestó el conductor.

Asimismo señaló que otro compañero también fue atracado en el mismo punto hacia las 10 de la noche. Allí les quitaron las pertenencias a los pasajeros y alcanzaron a herir un hombre que iba en la parte de atrás.

“Se le montaron de la misma manera y en el mismo sitio donde me atracaron a mí, inclusive aporrearon a uno de los pasajeros”, aseguró.

El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá señaló que avanzan en las investigaciones para dar con los responsables de los dos robos.

“Ya se ha dispuesto el personal de investigación criminal para que tome contacto con los directivos de la empresa y el conductor, de tal manera que podamos entrar a identificar a estos delincuentes”, manifestó el general Óscar Gómez, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Los conductores pidieron mayor seguridad en la zona para prevenir que se siga presentando este tipo de situaciones.

