En zona de influencia de Hidroituango se exhumaron 349 cuerpos, pero solo identificaron 25

La revelación tomó por sorpresa a las víctimas, quienes dicen desconocer dichas acciones. Mientras que la JEP pidió un informe para que la Fiscalía investigue.

En un acto cargado de emociones, las victimas de desaparecidos en la zona de influencia de Hidroituango llamaron la atención de los magistrados de la JEP.

La antropóloga de la Universidad de Antioquia Timisay Monsalve reveló el proceso de traslado administrativo de cementerios informales de la zona, donde se exhumaron 349 cuerpos, de los cuales solo 25 fueron identificados y el resto permanecen en un laboratorio de la U. de A.

“Los cementerios están completamente llenos de barbechos sin ninguna información, pero la gente no le ponía las divisiones, sepultaban, pero no ponían la información”, explicó la antropóloga.

Uno de los magistrados de la JEP cuestionó el traslado de los cementerios:

“¿Ustedes estaban buscando los despreciados? ‘No, no podemos, nosotros no buscamos los desaparecidos’, respondió Monsalve; ¿entonces cuál era la finalidad de eso?, no entiendo”, preguntó Alejandro Ramelli.

Información que tomó por sorpresa a las víctimas, quienes dijeron desconocer dicho traslado.

“Hablar de más de 300 cuerpos que no saben exactamente de quién son y cómo se los entregaron a los familiares. Aquí en esta audiencia hay familiares de personas que estaban en esos cementerios y que los están buscando porque ya no solo tenemos a los vivos desaparecidos, sino a los muertos desaparecidos”, comentó Isabel Cristina Zuleta, vocera del movimiento Ríos Vivos.

“Lo dejan a uno con un sin sabor, si realmente se estaban buscando personas desaparecidas o si simplemente se quiere mostrar como que ese fue el trabajo de búsqueda de desaparecidos cuando no lo era”, dijo Martha Soto, vocera del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).

Se espera que para este miércoles los voceros de las FARC hagan su intervención para contribuir en el esclarecimiento de la verdad.