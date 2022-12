Encapuchado atacó a cuchillo a mujer con 8 meses de embarazo en Medellín

Un grave hecho de violencia de género se registró en el corregimiento de La Tablaza, en La Estrella, Antioquia.

Una mujer en embarazo fue atacada con arma blanca. [Testimonio de una mujer que denuncia haber sido acosada sexualmente en el metro]

La víctima, en estado de embarazo fue trasladada por la comunidad hasta el hospital San Vicente de Paúl, en el municipio de Caldas, dónde fue atendida por los galenos, quienes decidieron darle de alta.

Con temor, y sin mostrar el rostro por miedo a un nuevo ataque, está mujer con ocho meses de gestación contó como un desconocido la atacó, sin importarle su estado.

“Cuando salí allí, un hombre me dio en la barriga con algo, me la iba a enterrar, pero no alcanzó, yo me corrí y él salió corriendo; sí, encapuchado y vestido todo de negro”, relató.

“(Estoy) muy asustada, no quiero ni salir a la calle sola, no me provoca salir porque tengo mucho miedo”, agregó.

La declaración de la mujer será pieza clave para que la Policía avance en la investigación.

Al parecer, el ataque fue perpetrado por una expareja sentimental de la víctima.

“Ella expresaba que sintió que venía persiguiéndola un vehículo en la calle y que en contados instantes vio a alguien que se le acercó y la violentó y sintió la herida en la región baja del abdomen. Fue auxiliada, traída al hospital”, manifestó Fara López, directora médica del Hospital San Vicente.

El general Óscar Gómez, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, dijo que la víctima “se encuentra siendo atendida, se adelanta investigación, pero apenas tenga más información y se adelante la investigación, se las daremos”.

Luego de la atención médica y de dictaminar que la herida no significó mayores riesgos para ella y su bebé, lo médicos le dieron de alta.