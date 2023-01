“Encapuchados no representan el sentir de miles de jóvenes que defendemos nuestras universidades”

Alejandro Palacio, desde Medellín, manifestó que las movilizaciones convocadas tienen intereses pacíficos y dio la espalda a los vándalos.

Palacio es el director de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (Acrees).

Desde su posición de líder del movimiento estudiantil, dijo que "siempre hemos rechazado la violencia provenga de donde provenga", al ser consultado sobre los hechos ocurridos en Bogotá, donde un policía fue alcanzado por una bomba molotov lanzada por manifestantes y hubo ataques a ; en Popayán, donde hubo choques con la fuerza pública y daños a las oficinas del Icetex, y en Medellín, donde hubo enfrentamientos entre encapuchados y fuerza pública.

"Hemos convocado movilizaciones pacíficas, tanto la violencia ocurrida en medio de las movilizaciones como la violencia ejercida contra las movilizaciones es rechazable", aseveró en entrevista en Noticias Caracol.

"Por esto estamos dando la cara al país, rechazando la violencia e invitando a la movilización pacífica", indicó Alejandro.

¿Cree que hubo infiltrados?

"Esos hechos siguen siendo aislados y coyunturales, son pequeños grupos que no represetan el sentir del movimiento estudiantil colombiano, no puedo asegurar si son infiltrados o no, son personas encapuchadas que no representan el sentir de miles de jóvenes que día tras día hemos salido a defender nuestras universidades", expresó el líder.

"Nos hemos movilizado de manera pacífica, siempre muy alegres y así lo seguiremos haciendo, reiterando ese llamado a la movilización pacífica y rechazando todo tipo de violencia", aseveró el estudiante de la Universidad Nacional sede Medellín. "Me llena de alegría ver videos donde miles de jóvenes gritan sin violencia, sin violencia, sin violencia porque eso es lo que representa el movimiento estudiantil colombiano", agregó.

¿Qué medidas piensan tomar?

"Una medida que hemos tomado es el control social. Existen varios videos donde los mismos jóvenes gritan sin violencia, se ponen entre encapuchados y la Policía Nacional", explicó.

Frente a lo que se ha dicho de judicializar a los promotores de la marcha, Alejandro indicó que "he convocado a varias marchas, siempre de manera pacífica, desde Acrees hemos hecho ese llamado a movilización pacífica y por eso estamos dando la cara al país. Rechazamos los hechos ocurridos en el país. Nada justifica la violencia".

¿Deberían ser los líderes quienes respondan penalmente por lo que hagan estas personas?

"No creo que deban ser los líderes quienes tengan que pagar los platos rotos por unos pequeños grupos aislados que no representan el sentir de los jóvenes. Esas personas que son las que causan esos desmanes, se tiene que revisar muy bien cómo vienen operando de manera sistemática, encapuchados, lo que sí puedo asegurar es que los líderes que hemos promovido las manifestaciones lo hemos hecho de manera pacífica", contestó.

¿Deben poner en evidencia a los encapuchados?

"Si tuviéramos el conocimiento de quienes son, sería lo ideal, sin embargo no nos queda más que rechazar ese tipo de violencias, en las movilizaciones aislar, marginar a los violentos. La gran mayoría del movimiento estudiantil ha sido pacífico, no queda más que rechazar (esos hechos), reiterar el llamado a la movilización. Todo tipo de violencia es reprochable, nada la justifica", argumentó.

"En las movilizaciones lo hemos demostrado, son más las personas que se movilizan de manera creativa, de manera alegre, las sociedades avanzan en la manera en que resolvemos de mejor manera los conflictos, es por eso que todo tipo de violencia es rechazable, tanto la represión que han sufrido los estudiantes de parte del (Escuadrón Móvil Antidisturbios) Esmad, el ingreso a los campus universitarios por parte del mismo grupo, como la misma violencia ocurrida en medio de las movilizaciones", puntualizó.

"No nos queda más que el control social, rechazar la violencia y reiterar el llamado a la movilización pacífica", reiteró.