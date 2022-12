Encuentran a empresario antioqueño que había desaparecido hace cuatro días

“Mediante comunicación de fecha 19 de enero de 2021, el empresario Mauricio Cano Zea dio a conocer a Noticias Caracol que no estaba desaparecido ni privado de su libertad. Que su ausencia fue por voluntad propia, ya que requería un espacio dedicado a él, de descanso y reflexión, debido al agotamiento por sus quehaceres empresariales”

El empresario Mauricio Cano Zea, que había desaparecido el pasado viernes en Envigado, fue hallado sano y salvo en Palomino (La Guajira) en las últimas horas.

Advertisement

Miembros del Gaula de la Policía, que investigan cómo llegó a ese lugar, lo trasladan a Medellín, donde le realizarán exámenes médicos para verificar su estado de salud.

Familiares de Cano Zea, de 35 años, habían denunciado su desaparición en el municipio de Envigado, sur del Valle de Aburrá.

Según sus allegados, Mauricio, economista de Eafit dedicado a los negocios inmobiliarios, debía cumplir una cita el viernes en el barrio El Poblado en horas de la tarde, pero no asistió.

Sin embargo, la angustia se apoderó de su familia el sábado cuando se enteraron de que él no había llegado a su casa, algo que “habitualmente no sucede”, dijeron.

Cano Zea es padre de una menor de edad.

Sus familiares agradecen a la comunidad por su interés y su ayuda para encontrarlo.