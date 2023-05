Encuentran con vida a Aref Poumizaie, sueco desaparecido en Medellín

Este martes fue encontrado con vida Aref Poumizaie, ciudadano sueco desaparecido en Medellín desde el pasado 13 de abril. El joven de 26 años fue visto deambulando por las calles del barrio Patio Bonito.

“Quiero dar la buena noticia de que ha aparecido el ciudadano sueco que se encontraba desaparecido. Está en buenas condiciones de salud. Gracias al CTI por su trabajo diligente y a todos los miembros de la Policía que estuvieron dedicados a su búsqueda”, informó el alcalde Daniel Quintero.

Quiero dar la buena noticia de que ha aparecido el ciudadano Sueco que se encontraba desaparecido. Está en buenas condiciones de salud. Gracias al CTI por su trabajo diligente y a todos los miembros de la Policía que estuvieron dedicados a su busqueda. pic.twitter.com/MoTUKJu6j9 — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) May 9, 2023

Tras no tener noticias suyas, Bibi Kzemi, madre del joven sueco desaparecido en Medellín, vino a Colombia para pedir ayuda en la búsqueda de su hijo.

“Lo último que sucedió fue que él a mí el 11 de abril me envió un mensaje que estaba en Medellín, después el 13 me envió el último mensaje de texto diciendo que estaba en Medellín y que pensaba quedarse algunos días. Después de eso no he tenido noticias ni contacto”, había contado la mujer en diálogo con Noticias Caracol.

Este joven estuvo viajando por Latinoamérica a través de países como Perú y Ecuador. En su arribo a Colombia pasó por Cali antes de llegar, por tierra, a territorio paisa.