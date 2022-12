Encuentran muerta hija de sindicalista desaparecida en Envigado

El hallazgo de la joven de 18 años estudiante de ingeniería ambiental, Juliana León Pulgarín, se produjo en la mañana de este viernes en el sitio La Truchera, del Parque Ecoturístico El Salado, zona rural de Envigado, en el sur del Valle de Aburrá.

El secretario de Seguridad de Envigado, José Arenas, confirmó el hallazgo del cuerpo de la joven.

“La información que me dan es que al parecer fue un suicidio”, informó el funcionario quien añadió que con el cuerpo encontraron una carta.

Juliana era hija del líder sindical Hildebrando León, subdirector en Medellín de la Unión Nacional de Empleados Bancarios, quien afirmó que no sabe si la desaparición de la joven tuvo que ver con su ejercicio sindical.

Lo último que supo doña Gloria Pulgarín, madre de la estudiante universitaria, es que su hija salió de su casa a una reunión en el barrio El Poblado, suroriente de Medellín, pero nunca pudo verificar si llegó o no a su destino, debido a que días antes le habían robado el celular a Juliana.