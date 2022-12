Encuentran rastros biológicos en Miguel Ángel que corresponderían a su padrastro: Medicina Legal

Por este hecho la Fiscalía se prepara para imputarle a Mateo Sepúlveda el delito de abuso sexual en contra de un menor.

Si su muerte generó rabia al punto de casi linchar al padrastro y a la madre biológica, los hallazgos del estudio de Medicina Legal que aseguran que el niño fue víctima de abuso sexual y que murió por asfixia, tienen indignada a una ciudad.

Yomar Benítez, habitante de Medellín, manifestó que “es una catástrofe social cuando un niño muere en las condiciones en que murió Miguel. Eso hace que la sociedad tenga que moverse”.

La primera dama de Medellín lamentó la muerte de Miguel y el hecho de que nadie se haya atrevido a denunciar.

“La muerte de Miguel Ángel nos duele profundamente. Sin palabras. Es decir, no hay ningún tipo de consideración frente a una persona que no tiene la capacidad de defenderse. Entonces, como sociedad, no podemos permitir que esto siga sucediendo”, manifestó Margarita Gómez, primera dama.

Guillermo Durán, personero de Medellín, dijo que “es reprochable desde todo punto de vista y lo que significa esto es la degradación de la sociedad como tal”.

Miguel Ángel Rivera se convirtió en el menor de edad número 33 en morir de manera violenta en la capital paisa durante este año.

