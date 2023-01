Enfrentamientos entre grupos ilegales en el Bajo Cauca dejan cerca de dos mil personas desplazadas

Una caravana humanitaria salió de Medellín hacia varios municipios de la región con el fin de hacerle frente a la difícil situación de orden público.

Dos hombres a bordo de una motocicleta atentaron en contra de varias personas que se encontraban en el parque La Ceiba de Caucasia, Antioquia. En ese hecho cuatro personas resultaron heridas, entre ellas tres menores de edad. Estos actos violentos son el reflejo de la difícil situación de orden público que se vive en los municipios del Bajo Cauca.

“Aquí todos sentimos temor, no tanto por enfrentamiento entre ellos sino porque repercute en la población civil, ya uno no se puede parar en la esquina, ya no se puede hacer un partido de fútbol en la calle, hay muchas cosas que no se pueden hacer”, comenta un habitante de la región.

Ante este panorama se realizará una caravana humanitaria a esta región del país para visibilizar los procesos de liderazgo que se ven afectados por los violentos.

La lucha por el control del territorio y las rutas del narcotráfico entre grupos armados ha ocasionado que al menos unas 1.800 personas hayan salido de esta región en busca de refugio.

“Aquí todos sentimos temor, no tanto por el enfrentamiento entre ellos sino porque se repercute hacia la población civil”, expresó otro habitante.

Durante el mes de agosto, fueron asesinados en el corregimiento La Caucana de Tarazá el pastor evangélico Plinio Salcedo y el líder indígena Abraham Domicó, lo que motivó a las comunidades a salir a marchar para exigir la paz del Bajo Cauca.

“Todos nos debemos unir para pedirle al señor que nos regale la paz y que cese ya la violencia, el derramamiento de la sangre”, manifestó el sacerdote Óscar Alberto Cárdenas.

En las últimas horas, un candidato a la alcaldía de Caucasia denunció que fue víctima de un atentado en su contra.

Debido al enfrentamiento de grupos armados ilegales por el control de la zona y rutas del narcotráfico por lo menos unas 1.800 personas han dejado la región.

A pesar de las acciones criminales, las autoridades insisten que con la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles con más de cuatro mil efectivos se trabaja en la estabilización de la región.



En zona rural de Caucasia fueron rescatados siete menores de edad que permanecían en poder de grupos al margen de la ley.

“Hacían parte de grupos armados organizados que delinquían en el Bajo Cauca antioqueño. De esta manera un helicóptero los transportó y los entregó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con el fin de iniciar la ruta de protección y el restablecimiento de sus derechos”, indicó el coronel Jaime Andrés Betancur, comandante aéreo de combate N°5.

Según las autoridades estos menores de edad habrían sido reclutados de manera forzada.

“Por las características de la situación, ellos ingresan a una ruta especial para desvinculados de adolescentes que han sido utilizados por reclutamiento ilícito por grupos armados al margen de la ley. El ICBF se hace cargo del restablecimiento de sus derechos hasta que ellos cumplan la mayoría de edad”, explicó Dany Vives, defensor del ICBF.

En contexto: Delante de su esposa y sus cuatro hijos, asesinaron a indígena en Tarazá Lanzan artefacto explosivo a la estación de Policía de Caucasia

Cierran hospital de El Bagre por el homicidio del joven médico Cristian Camilo Arteaga