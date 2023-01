Entérese si su barrio en Medellín, La Estrella o Itagüí se quedará sin agua algunos de estos días

EPM anunció interrupción del acueducto por algunas horas mientras se hacen limpiezas de tanques.

Por esta razón se recomienda almacenar agua dependiendo de las necesidades de cada familia.

La primera interrupción se realizará en Medellín entre las 10:00 p.m. del lunes 30 de abril y las 3:00 a.m. del martes 1 de mayo:

Estos serán los barrios afectados: Villa Hermosa, Manrique Oriental, El Raizal, Santa Inés, La Salle, Versalles No. 1, San José La Cima No. 2, Las Granjas (Medellín) y Oriente (Santa Elena).

En La Estrella e Itagüí los cortes serán entre las 11:00 a.m. del martes 1 de mayo y la 1:00 a.m. del miércoles 2 de mayo:

Los sectores afectados son: Santa Catalina, La Finca, Ditaires, La Palma (Itagüí), Monte Verde, Malta, Las Brisas (Itagüí), Santa Ana, Glorieta Pilsen, Las Margaritas, Samaria, San Gabriel (Itagüí), Robles del Sur, Camparola, El Palmar, 19 de abril, Pilsen, Yarumito, San Javier y Villa Lía. Además de las instalaciones del Parque Cementerio Jardines Montesacro.

Así mismo en La Estrella e Itagüí entre las 3:00 p.m. del martes 1 de mayo y las 4:00 a.m. del miércoles 2 de mayo al menos 28.557 clientes no tendrán agua.

Los barrios son: Ditaires, Triana, San Francisco, San Gabriel (Itagüí), 19 de abril, Bellavista (Estrella), San Andrés, Centro (Estrella), La Ferrería, Horizontes, Quebrada Grande, El Pedrero, Chile, La Chinca, Las Brisas (Estrella), Caquetá, Ancón, San Martín, Camilo Torres, El Dorado (Estrella), Primavera (Estrella), San Cayetano, Escobar, San Vicente, Santa Catalina, Zona Industrial, Sabaneta (Ficticio), San Antonio San Agustín y Monterrey.

Por su parte, Medellín tendrá cortes de agua entre las 10:00 p.m. del jueves 3 de mayo y las 4:00 a.m. del viernes 4 de mayo así: Miraflores, Alejandro Echavarría, Los Cerros- El Vergel, Bomboná No. 2, Barrios de Jesús, Cataluña, Loreto y La Milagrosa (Medellín)

Finalmente el domingo 6 de mayo, entre las 8:00 a.m. y las 2:00 p.m., el acueducto será cortado por mantenimiento de tanque en los siguientes barrios de Medellín: Las Mercedes (Medellín), Los Alpes (Medellín), La Palma (Medellín), Las Violetas, La Loma de Los Bernal, AltaVista (Medellín), La Gloria (Medellín), San Bernardo, Las Playas, Diego Echavarría y Belén Rincón.

Cualquier información adicional puede llamar al 44 44 115.