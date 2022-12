Entre el 26 de diciembre y el 6 de enero no habrá pico y placa en Medellín

La Secretaría de Movilidad de Medellín dio a conocer que levantará la medida del pico y placa entre el lunes 26 de diciembre de 2016 y el viernes 6 de enero de 2017.

La medida regirá para vehículos particulares y motos de dos tiempos.

Durante este periodo la medida continuará rigiendo para vehículos de servicio público individual tipo taxi.



A partir del lunes 9 de enero, entrará a regir nuevamente la medida del pico y placa con la misma rotación que finaliza el año 2016.



En el municipio de Bello fue suspendida la medida a partir de este 15 de diciembre y hasta una fecha no definida.

Por su parte, el municipio de Envigado suspenderá el pico y placa entre el lunes 19 de diciembre y hasta el próximo 10 de enero de 2017.

Nada de prima navideña



La Secretaría de Movilidad recuerda también que no existe autorización para que los conductores de transporte público tipo taxi cobren la denominada prima navideña durante las festividades.



De igual forma, los conductores de servicio público que se nieguen a atender a los usuarios también serán sancionados, de acuerdo con lo estipulado en el Código Nacional de Tránsito:

“Negarse a prestar el servicio público, sin causa justificada, siempre que dicha negativa cause alteración del orden público tendrá una sanción económica de 45 SMDLV”.