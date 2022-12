“Entre más caminaba más me perdía”: María Nella Murillo

María Nella Murillo sobrevivió, aferrada a la vida, tras ser rescatada de las selvas chocoanas con su pequeño hijo de cinco meses.

Hoy se recupera de sus lesiones y recuerda esa dura experiencia: “recuerdo que luego del accidente partí un coco, le di al niño, también alzaba una ramita para que me vieran los que me buscaban en el helicóptero, pero no me veían”.

Fueron cinco días y cinco noches dentro de la espesura de la naturaleza.

“Recuerdo que caminaba para buscar una salida, pero entre más caminaba más me perdía, hasta que encontré un río”, recuerda.

María Nella Murillo tiene 18 años y es la menor de cinco hijos, vive en Nuquí, Chocó, donde sus padres trabajan y apenas les alcanza para sobrevivir.

Ya pasaron 21 días desde que fue rescatada y ahora se recupera de una cirugía en su tobillo, pero le sonríe a la vida esperando un bienestar para ella y su pequeño.

“Yo quiero estudiar y tener una casa aquí en Medellín y tener un seguro para mí, mi hijo y mi familia”, añora la joven.

María permanecerá en Medellín unos días más mientras cumple con los controles médicos.

El hospital donde estuvo recluida busca la aseguradora de la avioneta para cobrarle la cuenta de pago que suma más de 17 millones de pesos.