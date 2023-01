Envían a la cárcel a joven señalado de asesinar a una querida vecina en el barrio Granizal

El cuerpo de la mujer de 60 años fue encontrado en su casa luego de que la comunidad tumbara la puerta para entrar.

El Juzgado 18 Penal Municipal de Medellín impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Rubén Darío Atehortúa, de 27 años, como presunto responsable del homicidio de Beatriz Omaira Cano.

Los hechos que se presentaron el pasado sábado en una vivienda del barrio Granizal , comuna 1 de Medellín, aún tienen conmocionada a la comunidad.

La mujer, que según las autoridades era muy querida por sus vecinos, le había dado posada a Atehortúa después de que su familia, al parecer, lo echara de la casa por su adicción a las drogas y el alcohol, indicó la Fiscalía en un comunicado.

De acuerdo con el ente, el sábado 8 de junio, una amiga de la señora Cano la buscó durante todo el día pero no pudo comunicarse con ella, frente esta situación decidió ir a su casa donde encontró al hombre escuchando música a alto volumen.

“Los vecinos estaban extrañados porque la mujer no permitía ese tipo de comportamientos en su casa, además Rubén Darío no permanecía en el inmueble si la señora Beatriz Omaira no estaba”, agregó el comunicado.

A medida que pasaba el tiempo y no tenían noticias de la mujer, los habitantes del sector decidieron nuevamente ir a la casa donde se encontraba Atehortúa, quien volvió a negar que la señora se encontrara en el lugar y se fue.

La preocupación de que algo le había podido suceder a Beatriz Omaira se apoderó de sus vecinos, quienes tumbaron la puerta y se encontraron con una escena atroz, “el cuerpo de la mujer decapitado debajo de una cama y con múltiples heridas de arma blanca”, señaló la Fiscalía.

La Policía Nacional acudió al lugar y además halló dentro un armario un cuchillo con el que se habría cometido el crimen.

El joven fue localizado por la comunidad y capturado por las autoridades. Según la Fiscalía, Atehortúa manifestó a los policías que él había cometido el asesinato.

Sin embargo, no aceptó los cargos imputados por el delito de homicidio agravado.

