Envían a prisión a hombre acusado de dispararles a dos hermanos en la comuna 13

Uno de ellos fue ultimado cuando suplicó que no atacaran a su familiar. El otro sobrevivió porque se hizo el muerto.

Los hechos, según la Fiscalía, sucedieron el viernes primero de julio de 2016 en el sector El Morro, en el barrio Las Independencias de la comuna 13 de Medellín.

Ese día, según el organismo, varios delincuentes atentaron con armas de fuego contra Jairo Alonso Portilla Gaviria y su hermano Jhon Alexander Borja Gaviria porque, al parecer, estaban consumiendo estupefacientes en esa zona.

Entre los agresores, según el organismo, estaba un hombre identificado como Sebastián Álvarez Morales, alias ‘El Bola’.

El primero en ser herido fue Borja Gaviria, quien al recibir un balazo en el rostro fingió su muerte.

De inmediato, su hermano gritó que no le hicieran nada por lo que los asesinos le propinaron varios tiros en diferentes partes del cuerpo que le significaron la muerte.

En la investigación, la Fiscalía determinó que los responsables son integrantes de la banda criminal Los Pikúa que delinque en esa zona de Medellín.

Un juez envió a Álvarez Morales a prisión, pero este no aceptó los cargos imputados por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal.

