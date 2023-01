Envían a prisión a la mamá de un niño de 4 años que habría sido asesinado a golpes en Medellín

Según la Fiscalía, la mujer no denunció que el menor presentaba abundantes y visibles señales de maltrato. El padrastro del pequeño también está preso.

El 20 de abril, el pequeño fue llevado a un centro médico por su padrastro, Juan Manuel Angulo Montiel.

El pedido de las autoridades en caso de padrastro señalado de asesinar a niño de 4 años en Medellín Una investigación de la Fiscalía determinó que “el cuerpo del menor presentaba abundantes y visible señales de maltrato infantil que nunca fueron puestas en conocimiento de las autoridades por parte de la madre”.

Menor de cuatro años habría sido asesinado a golpes por su padrastro en Medellín Por eso se ordenó la captura de la mujer, identificada como Shirley Estefany Agudelo Gómez, y esta fue detenida el domingo seis de mayo y enviada a prisión para que responda por homicidio agravado por omisión. No obstante, no aceptó cargos.

En la necropsia al cadáver del menor, los médicos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses hallaron que “la víctima presentaba fracturas en las costillas y en la mandíbula, así como perforación en los pulmones”.

Entre los testimonios que tiene la Fiscalía están los de varios hermanos del niño, también menores de edad, que “declararon que el padrastro lo había golpeado y que pese al llanto constante, se demoró más de tres horas para llevarlo hasta el centro asistencial a donde llegó sin signos vitales”.

Angulo Montiel también tiene medida de aseguramiento intramuros.