Envían a prisión a pitonisa señalada de extorsionar a una de sus clientes

Foto: María Eucaris Cardona Acevedo, pitonisa detenida por intento de extorsión a una cliente. Cortesía.

El Juzgado 39 Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías, acaba de enviar a prisión a María Eucaris Cardona Acevedo, una pitonisa que es señalada de amenazar con postrar en una cama a una comerciante si esta no le entregaba 200 millones de pesos.

Junto a ella fueron apresadas tres personas sospechosas de ser sus cómplices: Erika Marcela Echeverri Pérez, asistente administrativa en un centro médico, y los guardas de seguridad Jhon Ferney Mazo Acosta y Ómar Alberto Montoya Bedoya.

Según informó la Fiscalía General, una comerciante antioqueña –que no fue identificada por motivos de seguridad- instauró una denuncia en la que dijo que el 15 de septiembre de 2015 recibió una llamada de un hombre.

Este, manifestó la denunciante, se identificó como amigo de su difunto esposo y le dijo que necesitaba 200 millones de pesos a cambio de no atentar contra su vida, la de su hijo o la de su mamá.

Para lograr la entrega del dinero, el extorsionista le revelaba a su víctima información familiar confidencial, como una que era de exclusivo conocimiento de una mujer de nombre María, quien trabajaba el esoterismo y a la que había visitado cuando su esposo fue asesinado, para que la ayudara con algunos problemas relacionados con la muerte de su cónyuge.

Foto: María Eucaris Cardona Acevedo.

Las llamadas fueron continuas y, para conseguir su objetivo, quien hacía las llamadas amenazaba con postrar en la cama o enfermar gravemente a sus seres queridos a través de la brujería.

La Fiscalía informó este jueves que, un fiscal destacado ante el Gaula militar estableció por medio de las investigaciones, algunas de las llamadas se realizaron desde los teléfonos móviles de la pitonisa y de su pareja, el guarda de seguridad Mazo Acosta.

Foto: Jhon Ferney Mazo Acosta.

Sin embargo, las autoridades creen que quien hablaba con la comerciante para amenazarla y exigirle la millonaria suma de dinero era Echeverri Pérez.

Foto: Erika Marcela Echeverri Pérez.

La entrega del dinero fue pactada en tres oportunidades, pero la única vez que logró concretarse, las autoridades lograron establecer que Montoya Bedoya, el otro guarda de seguridad, sería la persona encargada de recoger el producto de la extorsión.

Foto: Ómar Alberto Montoya Bedoya.

Al ser imputados por el delito de extorsión agravada en modalidad de tentativa, los detenidos no aceptaron los cargos.