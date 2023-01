Envigado anuncia cambios en Pico y Placa y genera expectativa en otros municipios

Esa alcaldía informó sobre la rotación para taxis, particulares y motos dos tiempos. Medellín, y el Área Metropolitana aún no se pronuncian.

El anuncio de Envigado ha causado expectativa, sobretodo en conductores de vehículos en sus municipios vecinos: Medellín, Sabaneta, Itagüí, Caldas y La Estrella.

Ellos esperan un ajuste en la restricción en esas municipalidades, pues el tránsito hacia Envigado con medidas de pico y placa diferentes causaría traumatismos.

Noticias Caracol consultó con el Área Metropolitana y desde allí dijeron que aún no hay un anuncio al respecto.

El la Secretaría de Movilidad de Medellín no recibió respuesta.

En Envigado los cambios comienzan el viernes 1 de febrero para taxis y el lunes 4 para particulares y motos dos tiempos.

Para los taxis el primer día de la medida en Envigado (viernes 1 de febrero) cobija a las placas terminadas en 2, y en Medellín no hay un número definido, por lo que se espera un pronto pronunciamiento de las autoridades.

Recuerde que este lunes comienzan sanciones por Pico y Placa en Medellín El primer día del cambio de la medida para las placas de particulares cobija a las que son terminadas en 6-7-8 y 9 y motos dos tiempos terminadas en 4 y 5.

La persona que sea sorprendida violando la restricción durante la primera semana será sancionada de manera pedagógica.

Luego deberá pagar una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes, es decir 414.060 pesos.