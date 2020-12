Envigado crea patrulla especial para cazar a quemadores de pólvora

“Tiraban voladores desde las casas, las fincas, los balcones, las terrazas”, así el alcalde de Envigado , Braulio Espinoza, mostró su descontento por la quema de pólvora en su municipio. Por eso, anunció la creación de una patrulla especial para dar con las responsables de quemar pólvora.

“Cinco grupos de reacción que van a reforzar cinco zonas a razón de la indisciplina ocasionada en el Día de las Velitas. Tiraban voladores desde las casas, las fincas, los balcones, las terrazas y la fuerza pública no puede entrar fácilmente a la propiedad privada sin una orden judicial”, dijo el mandatario local.

“Estos grupos de reacción compuestos de tres motos para policía y dos de tránsito, con el refuerzo de 40 policías para Envigado, van a estar patrullando los barrios de nuestro municipio”, indicó.

La tarea de los funcionarios se realizará por sectores, así: San Rafael- La Mina-, La Sebastiana-Uribe Ángel-Las Orquídeas, Loma del Barro-Alto de las Flores–El Señorial y Chingüí- El Salado-El Esmeraldal.

Además de la quema de pólvora, la nueva patrulla en Envigado se encargará de vigilar que no haya aglomeraciones, eventos que no cumplan protocolos de bioseguridad y “vamos a hacer operativos de embriaguez, no queremos parar la reactivación económica”, dijo Espinoza.