Epa Colombia explica por qué se reunió con Álvaro Uribe: "Yo no me quiero morir"

Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia , causa polémica luego de publicar un video junto al expresidente Álvaro Uribe.

La influencer recurrió al exsenador para promocionar sus keratinas, pero a muchos no les gustó.

Al conocerse el video de Epa Colombia y Álvaro Uribe, en las redes se desataron las críticas contra la influencer, teniendo en cuenta que Colombia está a poco de unas nuevas elecciones presidenciales, por lo que para un sector se trató de una jugada política.

Sin embargo, Epa Colombia decidió salir al paso de los comentarios y reveló los motivos de haber acudido al expresidente.

“Esto ya no es de derecha, ya no es de izquierda, amiga esto es mi emprendimiento. Yo tenía que buscar ayuda, yo no me quiero morir, mi seguridad en Colombia no está bien, porque yo empecé a crecer, empecé a emprender, entre más sacaba productos mi vida se volvía más difícil”, aseguró Daneidy.

Recientemente, en un intento de fleteo, el papá de Epa Colombia resultó herido y su escolta abatió a uno de los presuntos ladrones, por esa razón la joven señaló que tenía que buscar a alguien que le ayude a garantizar la seguridad de ella y su familia.

“Amiga, vuélvete una emprendedora como Epa, sigue el ejemplo”, manifestó Álvaro Uribe en el video tras invitar a que le compraran sus productos.