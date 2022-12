EPM interrumpe el servicio de agua en 36 barrios de la comuna 13, noroccidente y oriente de Medellín

La empresa realizará el lavado de tanques de almacenamiento en varios sectores de la ciudad. Más de 150 mil personas serán afectadas.

El servicio será interrumpido de manera discriminada entre las 9:00 p.m. de este lunes 3 de abril y la madrugada del jueves.

Los primeros en sufrir la interrupción del servicio serán los barrios Alfonso López, Córdoba, Altamira, López De Mesa, Bosques de San Pablo, Robledo, Palenque, Facultad de Minas, Santa Rosa de Lima, Ferrini, Calasanz Parte Alta, El Pesebre, Fuente Clara, San Germán, Calasanz, Blanquizal, El Diamante, Bello Horizonte, La Pilarica y Villa Flora y las instalaciones del Cementerio Universal.

En esos lugares del noroccidente de Medellín, entre las 9:00 de este lunes 3 de abril y las 4:00 a.m. del martes, 20.970 instalaciones serán afectadas en las siguientes direcciones:

· De las calles 50 a 54 entre las carreras 80 y 86.

· De las calles 54A a 59A entre las carreras 80 y 85D.

· De las calles 58B a 58D entre las carreras 85D y 92C.

· De las calles 61 a 76 entre las carreras 80 y 88A.

· De las calles 76 a 76HH entre las carreras 81C y 86.

· De las calles 77 AC a 78 entre las carreras 79A y 84.

· De las calles 75 a 77AC entre las carreras 73 y 79A.

· De las calles 78B a 84 entre las carreras 72A y 80.

· De las calles 80 a 85 entre las carreras 71 y 72.



El siguiente turno será para los barrios Santa Margarita, Olaya Herrera, Juan XXIII- La Quiebra, Cucaracho, Palenque, La Pradera y Nazareth, Monteclaro y Pajarito, en el corregimiento de San Cristóbal.

Allí, entre las 8:00 p.m. del martes 4 de abril y las 4:00 a.m. del miércoles 5 de abril, estarán sin agua en las siguientes direcciones:

· De las carreras 96 a 96C entre las calles 49FF y 49AA.

· De las carreras 96C a 103 entre las calles 49A y 49B.

· De las carreras 103 a 110 entre las calles 57 y 62.

· De las calles 62 a 63 entre las carreras 110 y 103A.

· De las calles 63 entre las carreras 103A y 98B.

· De las carreras 94BB a 92 entre las calles 65 y 65C.

Y los últimos en sufrir la suspensión del servicio serán los barrios Bomboná Número 2, Barrios de Jesús, La Asomadera Número 3, Cataluña, Los Cerros-El Vergel y Loreto del oriente de Medellín.

En esos lugares no habrá agua entre las 8:00 p.m. del miércoles 5 de abril y las 3:00 a.m. del jueves 6 de abril en las siguientes direcciones:

· De las calles 32 a 37 entre las carreras 28A y 30.

· De las calles 34 a 37 entre las carreras 23 y 26.

· De las calles 37 a 38B entre las carreras 22C y 28E.

· De las calles 33 a 36 entre las carreras 10C y 20A.

· De las calles 43E a 45 entre las carreras 7A y 15B.

· De las calles 35 a 37 entre las carreras 15 y 16.

Si desea mayor información, comuníquese con la Línea de Atención al Cliente 44 44 115.