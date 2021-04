EPM ratifica a Alejandro Calderón Chatet como gerente, pese a polémica

Empresas Públicas de Medellín (EPM) se pronunció este domingo por la polémica en torno al nuevo gerente, Alejandro Calderón Chatet, y manifestó que no hay impedimento para que se mantenga en el cargo.

Esto en vista de la controversia que ha suscitado en diferentes sectores las supuestas inconsistencias en sus títulos académicos y también su relación con cuatro sociedades off shore en Panamá.

“Los documentos que acreditan la formación del gerente general, Miguel Alejandro Calderón Chatet, reposan en la base de datos y archivos de EPM, y son suficientes para acreditar el cumplimiento de los requisitos para acceder a los cargos de vicepresidente ejecutivo de Finanzas e Inversiones de EPM y gerente general de EPM, razón por la cual fue nombrado y posesionado en los mismos”, subrayó la empresa.

Asimismo, EPM dijo además que tampoco constituye un impedimento para el ejercicio de los cargos anteriormente mencionados “ser representante legal de una compañía de capital privado, en Colombia o en el extranjero, de forma concomitante. En lo que tiene que ver con la existencia de un potencial conflicto de intereses, es importante señalar que este se configura respecto de situaciones particulares y concretas y no en abstracto. A la fecha no se ha identificado ninguna situación de este tipo que permita establecer conflictos de intereses particulares, concretos y reales”.

Sobre la controversia, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero , manifestó en su cuenta de Twitter: “una mentira tras otra para desprestigiar al Gerente de EPM. No les va a gustar ningún gerente que no pongan ellos. Extrañan lo que hicieron con Orbitel, UNE, Ticsa, Hidroituango, Bonyic, etc. 20 billones en los últimos 20 años que le quitaron a la ciudad”.

En 16 meses, la empresa ha tenido tres gerentes.

Vea el comunicado completo de EPM aquí: