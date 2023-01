EPM responde a informes técnicos del BID sobre Hidroituango

En razón del millonario préstamo para la ejecución del proyecto, el banco dio a conocer los resultados de dos estudios realizados por una comisión de expertos.

El primer informe tiene como fecha de corte, septiembre del 2018.

Según la comisión de expertos, para ese entonces, el desplome de la galería auxiliar de desviación generó taludes en zonas cercanas al proyecto como consecuencia del alto flujo de agua.

“Los subsecuentes movimientos de masa que tuvieron lugar en diferentes partes de la presa fueron consecuencia de un incontrolado flujo de agua a través de galerías interconectadas algunas de las cuales nunca fueron destinados para conducir agua”.

En un segundo informe, con fecha de abril de este año, BID Invest, la institución del sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo que realizó los informes llamó la atención sobre el buen estado de la caverna, pero señaló que las conducciones 3 y 4, que para EPM son 7 y 8, estarían en estado crítico.

Por su parte, EPM salió al paso del informe con un comunicado de prensa, en el que manifestó que el último informe tiene corte de hace cuatro meses y durante todo ese tiempo ha logrado avanzar en la recuperación del proyecto.

“Aunque los expertos señalaban en ese entonces que las conducciones 3 y 4 (para EPM 7 y 8) posiblemente estaban en estado crítico; con el paso de las semanas EPM, luego de los estudios, determinó que estas se encontraban estables”, indicó la empresa en el comunicado.

Por su parte, expertos en geología analizaron los estudios realizados por el BID.

“La situación es digamos mucho mejor de lo que se tenía antes, no deja de ser crítica en el sentido de la obra y la construcción, porque hay zonas donde a pesar de que se ha podido entrar no se ha podido limpiar, no se ha podido generar lo que es el refuerzo. De forma global las cosas están mucho mejor de lo que estaban hace un año, están mucho mejor de lo que se estaba en enero y febrero y el proceso va avanzando”, aseguró Oswaldo Ordóñez, geólogo y docente de la Universidad Nacional.

El BID prestó a Empresas Públicas de Medellín 300 millones de dólares para la ejecución del proyecto.