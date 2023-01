“Es mentira y lo voy a demostrar”: Andrés Cadavid sobre acusaciones que lo vinculan con La Terraza

De cara a la final contra Cali, donde figura en la lista de convocados, el jugador del DIM rompe su silencio y habla de su actual situación jurídica.

Tras una semana de conocerse la incautación de dos bienes del futbolista Andrés Cadavid , en el marco de un operativo contra La Terraza, el deportista se refiere por primera vez a los señalamientos que lo vinculan con el grupo delincuencial.

El central, que se perdió el partido en Palmaseca por una decisión institucional por el escándalo, fue convocado al encuentro de esta noche en el Atanasio Girardot.

A propósito del partido, Andrés Cadavid habla de su situación jurídica y defiende de los señalamientos:

“En medio de todas mis inversiones hice una inversión en una sociedad. La sociedad tuvo problemas y me ha acarreado a mí muchos problemas, se me ha dañado el buen nombre y también he salido muy mal parado de todo lo que yo he podido lograr como buena persona, como buen ejemplo y como futbolista que soy”, relata el jugador del DIM en un Instagram TV del club.

“Haré todo lo posible, utilizaré todos los mecanismos posibles para sacar mi buen nombre en alto y que entiendan que soy una persona normal, común y corriente”, añade el deportista.

Para Andrés Cadavid, los señalamientos del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, le han traído implicaciones no solo a él sino también a las personas a su alrededor y al equipo.

“Todo esto ha acarreado problemas tanto para el club, para mí, para mi familia, que se aclararán muy pronto y por todos los medios legales. Sabemos que todo lo que han dicho es mentira y lo voy a demostrar”, sustenta el central.

En medio de su alocución, Cadavid menciona que además del fútbol se ha dedicado a la academia y que hace cuatro meses obtuvo su título como comunicador audiovisual y agradeció a la hincha por el respaldo.

“Muchas gracias por esa voz de apoyo, por ese aliento en estos momentos que han sido tan complicados, tan difíciles, tan amargos. Muchas gracias a esas personas”, dice Cadavid.