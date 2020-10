¿Es o no acoso? Controversia en Twitter por polémico video de casa de Daniel Quintero

Sigue la polémica en Twitter por un video en el que se muestra la casa del alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

“Señores, Pablo Escobar decía que no había nada más que le gustara a un comunista que el dinero en efectivo. Nos encontramos en una urbanización, casitas de un millón de dólares, mínimo, en el sector más exclusivo de El Poblado y acá está la casa del joven pinturita”, se escucha decir a quien lo grabó.

El hecho desató un enfrentamiento en redes entre los seguidores y detractores de Daniel Quintero.

De hecho, alcanzó más de 2 mil comentarios en menos de 24 horas y más de 300 mil reproducciones.

“La clase corrupta que nos quiere revocar no conoce de respeto, acosadores, viudos de poder, su referente es Pablo Escobar”, dijo el mandatario sobre la grabación.

La clase corrupta que nos quiere revocar no conoce de respeto, acosadores, viudos de poder, su referente es Pablo Escobar. De esos que dicen "Le mato a su papa, a su mama a su abuela y si está muerta la desenterramos y la volvemos a matar"



pic.twitter.com/WncAsoTgnJ — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) October 26, 2020

Su esposa, la gestora social Diana Osorio, también se pronunció: “Pablo Escobar no es y nunca será un referente en la Medellín que resiste y no olvida. Esperamos dejar una Medellín más pacífica y educada, especialmente para el tipo de personas que grabaron el video”.

El mandatario, cansado del asedio de sus supuestos contradictores, en días anteriores denunció incluso que a su esposa e hijas les estarían tomando fotos.

“Pregunta para quienes se dedican a acosar a mi esposa e hijas, tomarles fotos y hacer reportes de sus movimientos. ¿Les pagan o son así por naturaleza?”.

Pregunta para quienes se dedican a acosar a mi esposa e hijas, tomarles fotos y hacer reportes de sus movimientos. ¿Les pagan o son así por naturaleza? — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) October 7, 2020

Polémica en medio de propuesta de revocatoria

Esta situación se presenta en medio de un naciente movimiento de revocatoria contra Quintero con el que algunos medellinenses no están de acuerdo, pese a no apoyar las decisiones del mandatario en la alcaldía.

“¿Cuál es la causa de la revocatoria? Teniendo en cuenta que a un año de su mandato es difícil evaluar el desempeño de un alcalde más allá de la gestión que haya realizado con la pandemia, por favor, explíqueme sus razones de querer revocarlo”, comentó una ciudadana.

Otros manifestaron que apoyan la revocatoria, pero no por eso admiran a Pablo Escobar.

“Señor Quintero, le exijo respeto, yo lo quiero revocar y soy un ciudadano honesto y trabajador, no pertenezco a ninguna clase corrupta y mi referente no es Pablo Escobar. Si tiene decencia, está obligando a ofrecer excusas a todos los que no somos lo que usted escribió”, manifestó un habitante de la capital antioqueña.