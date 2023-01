“Es un atentado contra la justicia”: jurista sobre asesinato del falso testigo Carlos Enrique Areiza

Carlos Enrique Areiza Arango, de 37 años, y conocido con el alias de ‘Papo’, caminaba por una calle cerca al parque principal de Bello, Antioquia, cuando, según testigos, dos hombres le dispararon en cinco ocasiones provocándole la muerte.

Según el general Óscar Gómez, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, Areiza Arango "tenía múltiples antecedentes por fraude procesal en el 2010, por extorsión agravada, por falso testimonio, y había sido condenado por estos delitos; también por abuso de confianza, extorsión, hurto, estafa y lesiones personales".

Areiza Arango era conocido por el escándalo de los supuestos falsos testigos en el proceso que investiga la Corte Suprema en contra del senador Álvaro Uribe en el caso con Iván Cepeda, y por el proceso de parapolítica en contra del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos.

El supuesto testigo le contó al programa Los Informantes por qué reverso su testimonio en este último caso: "Me allano a los cargos de falso testimonio pero se lo dejo muy claro, mire, yo recibí unas presiones".

Para el penalista Carlos Alberto Mojica Araque, este acto es un atentado contra la justicia: “Normalmente el nexo causal de los homicidios se debe precisamente a la condición del testigo falso, que puede provenir de cualquiera de los dos lados, porque no es absolutamente casual en un evento donde días después, que me declaran a mi testigo falso, aparezca muerto".

La Policía confirmó que no había recibido ninguna orden de protección para Areiza, sin embargo avanza con las indagaciones del caso, mientras la Corte Suprema, a través de este trino, pidió celeridad en la investigación por la muerte.



Con preocupación por gravedad del crimen, Sala Penal de @CorteSupremaJ pidió a @FiscaliaCol prioridad y rigor en investigación sobre hechos y móviles del homicidio del testigo Carlos E. Areiza Arango. — Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) April 16, 2018