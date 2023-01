“Es una profanación”: baile de jóvenes encima de cruz en embalse El Peñol causa indignación

El símbolo religioso fue lo único que quedó visible del viejo municipio una vez inundada la represa. Para los peñolenses fue burlado por algunos visitantes.

“Creo que es una falta de respeto, es algo sagrado, están profanado un templo, me parece que están salidos de casillas”, manifestó Andrés Álvarez, habitante de El Peñol.

Lo ocurrido fue categóricamente rechazado por las autoridades eclesiásticas.

“Es profanar porque obviamente allí está la cruz y en un lugar muy sensible, allí todos los 6 de enero celebramos misa, recordando el templo que está naufragado y no debería volver a ocurrir”, señaló el presbítero Fabio Giraldo, vicario de la parroquia de El Peñol.

La estructura está en medio de la represa y no solamente es símbolo de religiosidad sino también del recuerdo que tienen del antiguo Peñol, en ese punto según conocedores del embalse hay por lo menos 28 metros de profundidad, lo que significa que no solo fue una profanación a un símbolo religioso, sino también que estás personas pusieron en riesgo su integridad.

“Son 28 metros hacia abajo y el embalse no es agua corriente sino que eso tiene sedimento, de todo, las personas pueden quedarse allá”, indicó Héctor Vahos, secretario de Gobierno del municipio.

Tras el incidente con un catamarán en 2017, donde murieron siete personas, las autoridades han insistido en los controles del embalse que deben ser ejercidos por la Armada. Con este nuevo incidente piden más presencia y mayor rigurosidad.