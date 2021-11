¿Es viable un toque de queda en Medellín para no vacunados contra el COVID-19?

Ante el incremento de los contagios de COVID-19, Medellín está estudiando la posibilidad de restringir la movilidad de las personas que no se han inmunizado, una especie de toque de queda para no vacunados.

En este momento, la ciudad tiene 36 camas UCI disponibles. La ocupación aumentó hasta el 92% y, pese a que la mayoría padece otras enfermedades, preocupa el aumento de casos de coronavirus, 424 de los 518 en Antioquia en las últimas 24 horas.

“Hay que restringir los contactos, si no tenemos que ir a un lugar, no vayamos, si no tenemos que hacer una fiesta, no la hagamos, estamos en un pico de contagio del COVID”, manifestó Carlos Valdivieso, presidente del Colegio Médico de Antioquia.

Los incrementos en contagios y ocupación advierten posibles restricciones en el futuro inmediato. Los perjudicados serían los no vacunados.

“Las restricciones serán en relación a las personas no vacunadas, que van a tener problemas para entrar a restaurantes, para poder entrar a lugares públicos, y, si la cosa se agrava, pues vamos a ponerles toque de queda a ellos”, dijo el alcalde Daniel Quintero.

Asociaciones médicas de Antioquia estuvieron de acuerdo.

“Nos parece muy sensato. Aquí todo el mundo tiene que entender que la vacunación es un derecho, pero también una obligación”, señaló Valdivieso.

Sin embargo, legalmente es un tema para revisar, según la Personería de Medellín.

“En principio, si bien es de salud pública, consideramos que es excesivo limitar el derecho de la locomoción de los ciudadanos en la ciudad de Medellín, indistintamente que se tome la medida de que si se pueda prohibir a determinados sitios de asistencia masiva”, indicó William Yeffer Vivas, personero de Medellín.

Según datos de salud en Medellín, la mitad de las 211 personas con COVID que están hoy en UCI, UCE u hospitalización no iniciaron su esquema de vacunación.

Esta cifra contrasta con una esperanzadora entregada por el gobernador de Antioquia, quien aseguró que el 70% de los antioqueños ya cuenta con al menos una dosis de la vacuna.