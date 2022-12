Escalofriante: Hallan el cuerpo de mujer en maleta dejada sobre carro de mercado

La incertidumbre reinó entre los habitantes del barrio Campo Valdés por más de 24 horas, al cabo de las cuales las autoridades hicieron un macabro hallazgo.

“Primero dizque que era una bomba que había puesto un muchacho, después una señora, no que miedo… Ay no nooo ella estaba toda partida, qué miedo”, relató un testigo

Las autoridades se encargaron de adelantar todas las diligencias para establecer el contenido de la maleta abandonada.

“Se encontraba un cuerpo femenino, de entre 40 y 45 años. Todavía no sabemos quién es, habría que identificarla y sabemos que en horas de la noche fue dejada en este lugar al parecer por un habitante de calle, pero ya las investigaciones se darán a conocer lo que pasó”, aseguró el General José Ángel Mendoza, comandante de la Policía Metropolitana del Valle del Aburrá.

Habitantes de la zona afirman que desde el día anterior, el carrito de supermercado fue puesto en este punto por un transeúnte.

“Desde el día antes al mediodía como que la trajeron, yo no vi cuando la trajo ese hombre, dizque era un loquito de por ahí de esos de la calle, la cuadró ahí salió y se fue”, relató un habitante del sector.

Hasta el momento las autoridades solo tienen pistas de la persona que dejó la maleta y pudieron establecer que la mujer no fue desmembrada.