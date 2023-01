Escalofriantes imágenes tomadas por el ruso que escaló ilegalmente un edificio en Medellín

Pavel Gogulan, un arriesgado deportista, logró sorprender a transeúntes y empleados desprevenidos al subir 22 pisos sin ningún tipo de protección.

Como no tenía permiso, fue retenido por la Policía.

Si su mayor temor son las alturas, prohibido mirar hacia abajo.

Ni avistar desde lo alto y menos escalar sin ningún tipo de protección son problemas para este ruso de 25 años, conocido como el ‘Spiderman ruso’.

Llegó a Medellín y sorprendió escalando un edificio de 22 pisos tan solo con un casco y unos guantes de construcción.

El intrépido deportista habló con Noticias Caracol sobre su extraño oficio.

Sobre su preparación, dijo que tarda en entrenarse, “depende del edificio, como un mes o una semana, pero pues todos los días estoy en entrenamiento, por ejemplo, para este edificio no necesité de entrenamiento, porque ese edificio fue fácil”.

Los paisas se mostraron sorprendidos con la hazaña. A Carlos Ruiz le pareció una persona muy arriesgada, “porque el hecho de que no use algo de protección, para mí es muy arriesgado”.

Y Jefferson Giraldo lo calificó de loco. “Mero psicópata, pero muy arriesgado me parece de parte de él”.

avel grabó su hazaña con una pequeña cámara, sujeta al casco. Personal de seguridad intentó persuadirlo de que bajara, pero el ruso tenía claro para donde iba.



“Tu necesitas ser solo fuerte, 50 por ciento depende de tu fuerza y el otro 50 de tu parte mental”, explicó.



Subir a la cima le tomó 15 minutos, una vez allí, personal del edificio lo entregó a la Policía. Pavel realiza este tipo de ejercicios desde hace cinco años y ha estado en países como Estados Unidos, Inglaterra y México. Su próximo edificio a escalar será también en Medellín.