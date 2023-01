Escandalosa cifra: en Medellín se sancionaron 433 mil fotomultas durante 2019

Según las autoridades, las faltas más recurrentes son el exceso de velocidad y no cumplir con la medida de pico y placa.

Solo entre enero y noviembre del 2019, más de 433 mil conductores fueron sancionados con las famosas fotomultas, es decir, en promedio unas mil 219 al día.

“Un robo completo, pues hay muchas cámaras que en realidad están puestas donde no deben estar, no tienen buena señalización ni nada”, comenta inconforme Alexander Molina, motociclista.

“Eso hay de todo un poquito, las fotomultas sirven y deberían de regir más”, manifiesta Dorian René Castañeda, habitante de Medellín.

En Medellín, la velocidad en las vías rápidas está entre 60 y 80 kilómetros por hora. Sin embargo, para algunos expertos el problema está en la falta de cultura y valores de los conductores.

“Hemos dicho muchas veces que es necesario en Colombia implementar la cátedra única de seguridad vial en las escuelas y colegios, que los ordena la ley 769 desde el año 2002. Si nosotros educamos personas que están de los 16 años hacia arriba, pues hay una pérdida prácticamente de 10 años en educación vial”, explica Fabio Giraldo, experto en la materia.

Desde la Secretaria de Movilidad, no se detienen las campañas y operativos para evitar estas imprudencias, que desencadenan más del 90 por ciento de los accidentes en las vías.

“Se ha hecho un trabajo importante, valioso en educación vial, en cultura vial, en comunicar la existencia de las cámaras de fotomultas, siguiendo la normativa, pero también creemos que hay mucho por mejorar. Por ejemplo, visión cero debe ser la estrategia macro para comunicar”, señala Carlos Cadena Gaitán, secretario de Movilidad de Medellín.

A esto se suma la inexperiencia, e incluso improvisación, de varios conductores que desconocen las normas. En promedio al año en Antioquia 180 mil personas salen de escuelas de conducción.