Escepticismo entre víctimas en Antioquia por creación de Comisión de la Verdad

Con escepticismo recibieron las víctimas del conflicto armado en Antioquia el anuncio sobre la creación de una Comisión de la Verdad que fue hecho desde La Habana, Cuba, por el grupo que representa al Gobierno en las negociaciones con la guerrilla de las Farc.

Teresita Gaviria, vocera de las Madres de la Candelaria y quien hizo parte de la delegación de víctimas que viajó a la Habana, fue enfática en señalar que la guerrilla ha dado pocas muestras de credibilidad y pidió que la Comisión de la Verdad sea integrada por personas independientes.

“Cómo vamos a seguir creyendo en una Comisión de la Verdad que salga de los labios de las Farc. Y me parece a mí que ellos son las personas menos indicadas que estén en la comisión, porque si desde el principio nos mintieron no podemos seguir creyendo en ellos. Queremos una comisión que no genere más dudas y no acabe con las esperanzas de las víctimas”, dijo la vocera.

El exasesor de Paz de Antioquia y exmilitante del EPL, Jaime Fajardo Landaeta, aseguró que la Comisión de la Verdad es un avance para la paz del país y que será útil para esclarecer hechos no solo cometidos por la guerrilla sino también por los paramilitares y por el Ejército.

La Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición comenzará a funcionar cuando se firme un acuerdo definitivo de paz. El objetivo es esclarecer las violaciones de derechos humanos que se han presentado durante más de 50 años de conflicto armado en Colombia.