Escoltas de carro de valores y delincuentes se enfrentaron a tiros en Medellín

Foto: captura de video, cortesía.

El hecho se presentó en el barrio Santa Lucía, en la calle 47DD con carrera 87 en la tarde del pasado jueves.

Según un primer reporte, los presuntos delincuentes (cerca de diez) antes de atacar se hacían pasar por transeúntes, luego abordaron el carro de valores, cuyos escoltas tenían como tarea reabastecer un cajero automático en el sector.

Al parecer los ladrones, que huyeron en varias motocicletas, despojaron a los escoltas de dos revólveres y una escopeta.

El un video que hizo circular en las redes sociales el canal Telemedellín, se puede apreciar lo que sería la fuga de los delincuentes mientras disparan.

El hecho no dejó personas lesionadas y hasta el momento las autoridades de la ciudad no han dado un reporte sobre si hubo o no robo de dinero.

Este sería el momento en que huyen los delincuentes que robaron 2 revólveres y 1 escopeta a un carro de valores en Santa Lucía. @Telemedellin #NoticiasTM #NoticiasTMRadio pic.twitter.com/LC6VFEXE9s — Juan Carlos Castaño (@TMjcastano) December 15, 2017