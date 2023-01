Escombros del Edificio Mónaco se usarán para un monumento a las víctimas de Pablo Escobar

Cuatro máquinas retroexcavadoras y más de 30 volquetas trabajan para eliminar de la vista lo que algún día fue una lujosa propiedad del narcotraficante.

“Se hace una caracterización de elementos de madera, metálicos y residuos de concreto como tal de la estructura y se disponen en los lugares reglamentados para esto”, señaló Juan Camilo Willes Mejía, subgerente de ejecución de proyectos de la EDU.

Pero no todo el material será depositado en escombreras, algunas piezas serán utilizadas para un monumento en homenaje a las víctimas del narcoterrorismo.

“Como tal el concepto de diseño de todo este proceso, del proceso de arquitectura, es una parte de estos escombros reutilizarla en el parque memorial que vamos a construir con el fin de tener memoria y recordarnos que en ese sitio estuvo este edificio”, agregó Willes Mejía.

Algunos vecinos de la zona ven con buenos ojos el nuevo espacio que también embellecerá la zona.

“Tiene su lógica y tiene su razón y al estar el lote disponible y en manos del municipio la mejor idea es convertirlo en un parque recreativo para los del sector de Santa María de Los Ángeles”, señaló Rodrigo Salazar, vecino del Mónaco.

El proyecto de derribamiento y construcción del parque tendrá un costo de 30 mil millones de pesos.

Cuatro segundos y 270 kilos de explosivos, suficientes para derribar el Edificio Mónaco

Foto: EDU