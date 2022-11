“Ese proyecto nunca va a estar estable”: director de UNGRD sobre Hidroituango

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres advirtió que Hidroituango no es ni será una hidroeléctrica segura.

"Ese proyecto nunca va a estar estable, porque hay unas alteraciones muy graves al macizo rocoso, que es lo que más nos preocupa en el mismo informe que se presentó", aseguró Javier Pava, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Publicidad

Ante semejante advertencia, Daniel Quintero, alcalde de Medellín y presidente de la junta de EPM, aceptó que es casi imposible que la hidroeléctrica se encienda antes del 30 de noviembre.

“Es probable, es casi seguro que esa evacuación no ocurra antes del 30 de noviembre. Si esa evacuación no ocurre antes del 30 de noviembre, entonces entraríamos en una disputa legal para determinar si nos deberían o no cobrar esa multa”, indicó Quintero.

Publicidad

La incertidumbre con lo que pueda pasar con la montaña donde están las turbinas, con el vertedero por donde pasa el agua del Cauca o con el túnel que permanece bloqueado es para las comunidades aguas abajo del proyecto.

Publicidad

“Hay que pensar en resolverles de manera definitiva las situaciones de las familias, porque no podría uno pensar que está población viva todo el tiempo en esa incertidumbre y de estar sometiéndose a un tema de evacuación", sostuvo Pava.

A 12 días de la fecha límite establecida por la CREG, el día del encendido de las generadoras de Hidroituango es toda una incógnita.