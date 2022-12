Esperan que caigan 60 mil metros cúbicos de tierra en autopista Medellín - Bogotá

La caída de rocas y tierra anuncian una emergencia mayor en el sector conocido como El Peñolcito, en Copacabana.

El radar que monitorea el deslizamiento sobre la autopista Medellín - Bogotá marca alerta roja por un inminente deslizamiento.

Según el capitán José Luis Mora, comandante Policía de Tránsito Medellín, es cuestión de horas para que la tierra ruede sobre la vía.

Más de 60 mil metros cúbicos de material se desprenderían de la montaña. La grieta en la parte alta tiene más de cinco metros de profundidad y el suelo está totalmente fisurado y suelto.

“Una fisura de al menos mil metros cuadrados, que es el terreno afectado. El grado de peligrosidad está bastante fuerte y la deformación se ha acelerado con el pasar de las horas”, afirma el agente.

En la zona de la emergencia algunas familias ya fueron evacuadas pero otras se niegan a dejar sus casas. Es el caso de don José de Jesús Castro, quien desde su balcón observa la situación.

“A mi no me da miedo, nos dijeron que debíamos evacuar pero no quise, si tengo a donde ir pero no quiero, dios quiera que no se caiga”, afirma el hombre.

Los más perjudicados son los habitantes y trabajadores del sector, que deben caminar alrededor de cuatro horas para conseguir un transporte para Medellín.

Por ahora la autopista continuará cerrada por lo que se recomienda tomar vías alternas como Las Palmas, la Loma del Escobero y el corregimiento de Santa Elena.