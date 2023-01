Esquinas de Medellín reflejan la necesidad de muchos venezolanos que llegan a Colombia

La mayoría de ellos viven de la informalidad y lo poco que ganan lo envían como remesas a sus familiares en Venezuela.

Según Migración Colombia, en Antioquia hay cerca de 70 mil venezolanos y de ellos 50 mil viven en la capital paisa.

Un reflejo de ello son Génesis y Edwin, una pareja que hoy sobrevive vendiendo dulces en los semáforos. Ellos decidieron dejar la ciudad de Valencia, en el estado de Carabobo, ya que cerró la microempresa donde laboraban.

“Yo tengo cinco hijos en Venezuela y estando allá no los voy a alimentar, en cambio desde aquí les mando y tienen una buena alimentación, así no tengan un par de zapatos”, dice Génesis Arcila.

Desiree Escobar es otra de las caras de la necesidad venezolana. Era periodista en su país. Huyó de la inseguridad y de la censura a su trabajo. En la actualidad ocupa un apartamento con cuatro compatriotas y sobrevive con una empresa de mercadotecnia digital.

“Me sentía frustrada porque no podía mostrar la realidad de lo que estaban viviendo mis coterráneos, largas colas, desabastecimientos, falta de insumos en el sector médico y educativo”, comenta Desiree.

Tony Vitola, vicepresidente de la colonia de venezolanos en Colombia, afirma que los que apenas están entrando al país lo hacen pasando grandes necesidades. Viajan a pie, comen mal y deben afrontar enfermedades sin medicamentos.

La mayoría de venezolanos en Medellín trabajan en el rebusque: un bus, una esquina o un semáforo son los escenarios informales en los que se ganan la vida.

Foto: @VenteTachira