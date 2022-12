Esta calle que es un infierno para los habitantes del nororiente de Medellín

Un problema viven los habitantes de Brisas del Jardín, en la comuna 3, en el nororiente de Medellín.

Sus calles son caminos de herradura. Están entre escomberos y piedra, por las que tienen que caminar los vecinos del sector.

Por las calles no pueden transitar motos ni vehículos.

Según Dagoberto Ramos, las autoridades “han dicho que van a pavimentar, pero no han hecho nada, casi me caigo ahí, bajando y otra gente se ha caído”.

Otra habitante del sector, que se identificó como Mary, manifestó que “cada que llueve bastante fuerte se vienen los arroyos de agua, me he inundado siete veces, no he acabado de sacar el agua del pantano de una semana cuando vuelve y llueve”.

La problemática le ha significado daños en “todos mis enseres, el piso de mi casa es de madera, todo es inundado, me quedó oliendo a pantano, a mugre que entra de la calle”, denuncia.