Esta es la historia de una bebé que está a la espera de un donante de hígado

Salomé solo tiene cinco meses y medio de vida y cuatro de ellos los ha pasado de hospital en hospital, la razón, un cáncer de hígado que padece desde su nacimiento y por el que necesita un trasplante urgente de este órgano. Su madre, desesperada, pidió ayuda para su hija.

“A ella no se le formaron unos conductos del hígado y esto hace que ella no expulse la bilis y no puede producir las vitaminas naturalmente”, relata su madre, Laura Zapata.

Según sus padres, la bebé fue diagnosticada de manera tardía, hoy esperan que aparezca un donante o que una porción del hígado de su padre sea compatible con su organismo.

La madre explica que “durante dos meses de nacida me decían que la pusiera al sol, que eso le iba quitando lo amarillito, ya fue que a los tres meses prácticamente le hicieron los exámenes, ya era demasiado tarde. Si le hubieran diagnosticado, le hubieran hecho los exámenes antes de los dos meses, se hubiera podido hacer algo”.

Como Salomé, otros ocho niños están a la espera de un donante en Medellín, tres de hígado, uno de corazón, y cuatro de riñón”.

La secretaria de Salud de Antioquia, Luz María Agudelo explica que “en Antioquia tenemos alrededor de 667 pacientes de todos los grupos de edad que están a la espera de recibir un trasplante y en Colombia alrededor de 3885 pacientes que requieren un trasplante”.

En Antioquia solo hay un banco de tejidos y de manera preocupante la cultura de donar se ha perdido, Salomé Fernández Zapata espera un milagro, que aparezca un donante que de vida después de la vida.