Esta fue la reacción de Juanes cuando le preguntaron por las letras del reguetón

El artista contó sobre sus planes de dar un concierto en Medellín en 2018, de la música que escuchan sus hijos, de su gusto por el rock y de Maluma.

Lo hizo en entrevista con Néstor Morales, director de Blu Radio, quien le preguntó cómo le parecen las letras del reguetón.

“Ome, es un poquito complicado porque tengo tres hijos, cuando escucho las canciones y veo que mis hijos están escuchando eso, pues me preocupo, les digo, ¡ustedes saben lo que están cantando!, por Dios, es muy fuerte”, respondió el cantante colombiano, recientemente galardonado con dos Latin Grammy con su álbum ‘Mis planes son amarte’.

Juanes, que está en Madrid grabando el programa La Voz, para España, dijo que las letras del reguetón son “reflejo de la sociedad que tenemos, no es una ficción, es el reflejo de algo que pasa en las calles”.

Además dijo que se inclina más por artistas como Residente, que recientemente estuvo de gira por Colombia, así como por Tego Calderón.

Residente encantó con su concierto en Medellín y con la promesa que... “Son artistas increíblemente talentosos en sus letras y que tienen mensajes mucho más inteligentes”, explicó.

También rescató el esfuerzo de Maluma por hacer cada vez mejor música.

“Tiene las dos últimas canciones que son mejores canciones, pero me parece un poquito complicado, por el tema de ser padre de familia, escucharlas a ellas cantar (a sus dos hijas) esas letras es un poquito más fuerte, no es que me parezca bien, pero Maluma es un chico que canta muy bien, ha hecho un gran esfuerzo por mejorar, todavía lo que le falta y es un fenómeno”, explicó, además de referirse a la canción ‘The 1-800 song’ o ‘1-800-273-8255’,que interpretó con Logyc y que aborda el tema suicidio.

Juanes tiene tres hijos, dos niñas y un niño, a quienes les enseña sus gustos musicales: The Beatles, Queen y Led Zeppelin.

