Esta mujer de 70 años es la heroína de la tragedia en Valdivia: rescató a tres personas

Sin poder conciliar el sueño por el alto volumen de la música de la taberna que quedaba al frente de su casa en Puerto Valdivia , doña María recuerda los momentos de angustia que sintió cuando parte de la montaña se desprendió .

No hay quien no hable en el corregimiento de María Ceballos, una mujer de 70 años considerada una superheroína. En su cuerpo no existió achaque para salir corriendo de su casa, remover la tierra y salvar a los que pudo cuando un alud arrasó con el establecimiento.

“Estaba sonando una música vieja entonces yo estaba escuchando la música cuando ¡pummmm! una cosa muy grande sonó”, recuerda.

Hasta la entrada de su casa llegaron árboles, tierra y palos del derrumbe que casi no la dejan salir. La reacción al abrir la puerta y escuchar a las personas pidiendo auxilio fue empujar todo lo que se le cruzó en el camino para ir a salvar vidas.

“¿Qué pasó pues? dije. Cuando escuchábamos: ¡ay!, ¡ay!, ¡ay!, oíamos por allá… entonces yo: corramos, corramos, que los que están allá se están ahogando y corrimos y claro, la gente ahogándose allá”, cuenta doña María.

Dice que se agachaba en medio de la oscuridad a quitar con sus manos la tierra como si buscara un tesoro.

“Nosotros, avemaría, salvamos a varios entre los tres. Nos ajuntábamos, jalábamos y sacábamos”, (sic) relata.

El tesoro con el que se encontró mientras removía la tierra fue la vida de tres personas de Valdivia, que gracias a ella hoy están con sus familias.

“Durante lo que yo ayudé saqué como a tres personas. - ¿Cómo los ayudó a sacar? - Levantando palos y techos para arriba”, explica doña María.

Un poco más de 48 horas después de la tragedia en Valdivia, en dónde murieron siete personas, doña María, ya tranquila en su mecedora, y aún con parte del alud en frente de su casa, reafirma con orgullo que volvería a exponer su vida por ayudar a quienes más lo necesitan.